Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Mutmaßlich versuchter Raub - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg hat die Ermittlungen wegen eines mutmaßlich versuchten Raubes vom Sonntagabend (5. April, 19:42 Uhr) in einer Duisburger Straßenbahn aufgenommen, weil eine bisher unbekannte Person die Tat online bei der Polizei NRW zur Anzeige brachte.

Was geschehen sein soll: Am Sonntagabend soll ein mutmaßlicher Räuber in einer Straßenbahn versucht haben, das Handy der anzeigenerstattenden Person zu entreißen. Dies sei misslungen, weil die Handybesitzende Person laut aufgeschrieben habe. Zudem sei ein Zeuge zur Hilfe gekommen und habe den Täter in die Flucht geschlagen. Der vermeintliche Räuber sei daraufhin ohne Beute aus der Straßenbahn an der Haltestelle "Sonnenstraße" an der Friedrich-Ebert-Straße ausgestiegen. Der Mann soll mindestens 50 Jahre alt gewesen sein und eine schwarze Kappe mit rot gestickter Aufschrift getragen haben. Seine Jacke und seine Hose sollen schwarz gewesen sein.

Nun bitten die Kriminalbeamten, dass sich die Anzeigenerstatterin, der Mann, der zur Hilfe eilte, und weitere Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben, bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 melden.

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