Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Kaffee- und Schokoladen-Diebe gefasst

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Duisburg (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Rathausallee am 26. März konnten zwei Verdächtige, ein 22-jähriger Mann und eine 21-jährige Frau, am Donnerstag (2. April) gefasst werden.

Das Duo hatte beim Diebstahl im März Kaffeebohnen entwendet und war anschließend unerkannt geflüchtet. Durch einen aufmerksamen Mitarbeiter des betroffenen Supermarktes wurde das Duo jedoch am Donnerstagabend gegen 18 Uhr wiedererkannt und an die Polizei überstellt.

Dank Videoaufnahmen konnten die Verdächtigen auch von der Polizei zweifelsfrei identifiziert werden. Bei der Durchsuchung der Frau entdeckten die Beamten eine sogenannte "Diebesschürze". Dieses präparierte Kleidungsstück mit vielen Extrataschen dient dazu, gestohlene Waren am Körper zu verstecken, ohne dass sie von außen sichtbar sind.

Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg ein Durchsuchungsbeschluss für den abgestellten Pkw der Verdächtigen erwirkt. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Müllsäcke, die unter anderem mit Kaffeebohnen sowie Schokolade gefüllt waren. Die Einsatzkräfte stellten die Ware sowie die Handys der beiden Tatverdächtigen sicher. Der Mann und die Frau müssen sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

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