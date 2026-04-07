Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Gestohlener Opel Mokka landet auf dem Dach - Zeugensuche

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Duisburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (4. April, 4:20 Uhr) rückte eine Streifenwagenbesatzung zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall auf der Deichstraße aus.

Als die Beamten eintrafen, entdeckten sie einen weißen Opel Mokka, der auf dem Dach lag sowie ein geparktes Audi TT Cabrio eines 65-Jährigen, mit dem der Opel zuvor kollidiert war. Von den Insassen des Verursacherfahrzeugs fehlte jede Spur.

Bei der Überprüfung der Kennzeichen und der Fahrzeug-Identifizierungsnummer stellten die Polizisten fest, dass der Opel und die Nummernschilder zuvor gestohlen wurden. Die Einsatzkräfte stellten das Auto mitsamt des Inhaltes spurenschonend sicher.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen nach den Insassen des Opel aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder den Personen machen können, melden sich bitte unter der 0203 2800 bei der Polizei.

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