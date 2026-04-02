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Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Verfolgungsfahrt mit Kleinkraftrad

Duisburg (ots)

Ein Kradfahrer der Duisburger Polizei erblickte am Mittwochnachmittag (1. April, 16:25 Uhr) ein Kleinkraftrad im Bereich der Kirchstraße und stellte fest, dass keine Scheinwerfer und keine Spiegel angebracht sind. Als der Polizist den Fahrer und die Yamaha-Maschine kontrollieren wollte, gab der Fahrer samt seines Mitfahrers Gas und lieferte sich eine Verfolgungsfahrt.

In Höhe der Augustastraße brachte der Motorradpolizist den Kleinkraftradfahrer zum Anhalten. Auch zivile Polizisten waren an der Verfolgung beteiligt.

Die Einsatzkräfte stellen das Handy sowie den Roller des 16-Jährigen sicher. Zudem brachten sie ihn sowie seinen gleichaltrigen Sozius nach Hause zu den Erziehungsberechtigten.

Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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