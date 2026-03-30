Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Schockanruf bei Senioren - Betrüger erbeuten Bargeld

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend (26.März) waren an der Sauerbruchstraße mutmaßliche Betrüger unterwegs. Gegen 22:20 Uhr erhielt ein Ehepaar einen Anruf. Am Telefon meldete sich ein unbekannter Mann, der der Seniorin erklärte, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Nur unter Zahlung einer hohen Kaution würde sie nicht in Haft kommen. Gegen 23:50 Uhr übergab der Mann der Seniorin das Bargeld an einen unbekannten Abholer. Personenbeschreibung:

- ca. 25-30 Jahre alt - ca. 1,70 - 1,75 Meter - schlanke Statur - schwarze Basecap mit rotem Logo - spricht russisch

Auch am Telefon wurde in russischer Sprache kommuniziert. Ein Verwandter des Ehepaares wurde am Folgetag auf den Betrug aufmerksam. Gemeinsam informierte man die Polizei.

Hinweise zu dem Betrug werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Dieser Fall ist leider kein Einzelfall. Abgesehen haben es die Täter meistens auf ältere Menschen. Ihr Ziel: An die Ersparnisse bzw. das Vermögen zu kommen. Im Kampf gegen die Täter setzt die Polizei auch auf die Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über die verschiedenen Maschen (Schockanruf, Enkeltrick, etc.) der Betrüger. Das Projekt "Next Generation" trägt zum Schutz von Seniorinnen und Senioren bei.

Nähere Informationen dazu finden Sie hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

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