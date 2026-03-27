Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Oer-Erkenschwick: Ladendieb am Folgetag verurteilt
Recklinghausen (ots)
Die Polizei hat am Mittwochnachmittag (17:00 Uhr) einen Ladendieb festgenommen. Am Folgetag wurde er am Amtsgericht Recklinghausen - im beschleunigten Verfahren - verurteilt. Der 31-jährige Mann aus Rumänien, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, entwendete in einem Supermarkt am Berliner Platz Spirituosen. Er wollte den SB-Bereich verlassen, ohne für die Ware zu zahlen. Ein Ladendetektiv wurde auf die Tat aufmerksam und informierte die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest.
Der 31-Jährige wurde am Amtsgericht Recklinghausen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum wegen Diebstahls zu einer Geldstraße von 30 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt.
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