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Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: "Fahrradfahrer" mit nachgerüstetem Motor gestoppt

POL-DU: Meiderich: "Fahrradfahrer" mit nachgerüstetem Motor gestoppt
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Duisburg (ots)

Am Mittwoch (1. April, gegen 11 Uhr) haben Einsatzkräfte der Polizei auf der Straße Am Nordhafen einen verdächtigen "Fahrradfahrer" angehalten. Der 60-jährige Mann war mit einem Gefährt unterwegs, welches ohne Benutzung der Pedale sofort in Bewegung kam.

Bei der Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass das Fahrzeug mit einem nachträglich installierten Elektromotor ausgestattet war. Dieser war mit Klebeband am Fahrzeug befestigt. Die Geschwindigkeitsanzeige zeigte eine Höchstgeschwindigkeit von rund 80 km/h an. Durch den Umbau gilt das "Rad" als Kraftfahrzeug. Eine entsprechende gültige Fahrerlaubnis besitzt der 60-Jährige nicht.

Da er angab, vor einigen Tagen einen Joint geraucht zu haben, führten die Beamten einen Drogenvortest durch, der positiv auf Amphetamine und Cannabis ausfiel. Ein Arzt entnahm dem Mann daraufhin eine Blutprobe.

Der Duisburger muss sich jetzt mit Strafanzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis auseinandersetzen. Zusätzlich wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und informierten das Straßenverkehrsamt über den Vorfall. Die Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat 21 dauern an.

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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