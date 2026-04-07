POL-DU: Alt-Hamborn: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt
Duisburg (ots)
Ein Fußgänger (47) ist am Donnerstagnachmittag (2. April, 16:24 Uhr) im Kreuzungsbereich Duisburger Straße / Walther-Rathenau-Straße vom Auto eines 18-Jährigen erfasst worden.
Laut Zeugenangabe soll die Fußgängerampel Rotlicht angezeigt haben, während der 47-Jährige aus Richtung der Walther-Rathenau-Straße kommend die Duisburger Straße überquerte.
Der beteiligte Autofahrer (18) fuhr mit seinem schwarzen Audi RS6 in Richtung Marxloh und konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Ein Rettungswagen brachte den Fußgänger zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.
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