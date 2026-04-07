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Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Duisburg (ots)

Ein Fußgänger (47) ist am Donnerstagnachmittag (2. April, 16:24 Uhr) im Kreuzungsbereich Duisburger Straße / Walther-Rathenau-Straße vom Auto eines 18-Jährigen erfasst worden.

Laut Zeugenangabe soll die Fußgängerampel Rotlicht angezeigt haben, während der 47-Jährige aus Richtung der Walther-Rathenau-Straße kommend die Duisburger Straße überquerte.

Der beteiligte Autofahrer (18) fuhr mit seinem schwarzen Audi RS6 in Richtung Marxloh und konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Ein Rettungswagen brachte den Fußgänger zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

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Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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