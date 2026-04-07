Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Falscher Sanitärmitarbeiter bestiehlt Seniorin - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Trickdieb hat sich am Donnerstagmorgen (2. April, 8:30 Uhr) als Mitarbeiter einer Sanitärfirma ausgegeben und verschaffte sich so Zugang zu der Wohnung einer Seniorin auf der Planetenstraße.

Der Täter gaukelte der Duisburgerin vor, dass kürzlich ein Rohrbruch im Haus festgestellt worden sei, und bat sie darum, die Badewanne mit Wasser zu füllen, um mögliche Schäden zu überprüfen. Während die Frau dieser Aufforderung nachkam, nutzte der Mann die Gelegenheit und entwendete Bargeld sowie Goldschmuck. Anschließend verließ er die Wohnung.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Donnerstagmorgen verdächtige Personen auf der Planetenstraße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei Duisburg zu melden.

Die Polizei Duisburg warnt: Seien Sie achtsam, wenn unbekannte Personen an Ihrer Tür klingeln und sich als Handwerker, Behördenmitarbeiter oder ähnliches ausgeben. Lassen Sie sich niemals zu einem Eintritt in Ihre Wohnung drängen. Überprüfen Sie die Identität von Handwerkern und Dienstleistern immer durch einen Anruf bei der entsprechenden Firma. Achten Sie auch darauf, keine Wertsachen in der Wohnung unbeaufsichtigt zu lassen. Bei verdächtigen Personen verständigen Sie sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110.

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