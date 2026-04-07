Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Tatverdächtige auf Schrottplatz gefasst - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Sonntagabend (5. April, 22 Uhr) verständigten Mitarbeiter (23, 26, 38) einer Sicherheitsfirma die Polizei, nachdem sie auf dem Gelände eines Recyclinghofes an der Sympher Straße zwei Tatverdächtige (44, 51) gefasst hatten.

Der 23-Jährige schilderte den Einsatzkräften, dass er auf Aufnahmen einer Videoüberwachung vier Männer entdeckt habe, die sich unberechtigt auf dem umzäunten Gelände des Recyclinghofes aufgehalten haben. Während sie den 44-Jährigen und den 51-Jährigen festhalten konnten, ergriffen zwei weitere Männer die Flucht.

Der Inhaber (45) des Unternehmens teilte den Beamten mit, dass im aktuellen Fall nichts entwendet wurde, er aber im März bereits zweimal Opfer eines Diebstahls wurde.

Weil die beiden Tatverdächtigen über keinen festen Wohnsitz im Inland verfügten, nahmen die Polizisten sie vorläufig fest.

Das Duo befindet sich nach erkennungsdienstlicher Behandlung und gezahlter Sicherheitsleistung zunächst auf freien Fuß. Sie müssen sich mit einem Strafverfahren wegen versuchtem Bandendiebstahls auseinandersetzen.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zu den beiden Flüchtigen oder einem Fluchtfahrzeug machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei.

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