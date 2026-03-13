Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Diebstahl auf einer Baustelle ++ Beschädigungen auf einem Friedhof ++ Sachbeschädigung an Motorroller ++ Sachbeschädigung an PKW ++ Bundesautobahn A31 - Zeugenaufruf nach Unfall ++

Leer - Diebstahl auf einer Baustelle

Am Donnerstagmorgen, den 12.03.2026 um kurz vor 06:00 Uhr betrat ein 60-jähriger Mann aus Leer unberechtigt ein Baustellengelände in der Heisfelder Straße. Hier wurde er durch eine 32-jährige Zeugin dabei beobachtet, wie er Gegenstände entwenden wollte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Täter noch am Tatort stellen. Ein Schaden ist nicht entstanden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Leer - Beschädigungen auf einem Friedhof

Am Donnerstag, den 12.03.2026 gegen 20:15 Uhr kam es in der Straße Westerende in Leer zu Beschädigungen auf einem dortigen Friedhof. Derzeit noch unbekannte Täter nahmen Grabschmuck von Gräbern und zerstörten diese. Eine Zuordnung der Gegenstände zu zugehörigen Gräbern war nicht möglich. Geschädigte, die ein Fehlen von Grabschmuck feststellen, mögen bitte die Polizei in Leer kontaktieren. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Sachbeschädigung an Motorroller

Am Donnerstagabend, dem 12.03.2026 kam es gegen 20:50 Uhr in der Folkmar-Allena-Straße zu einem Polizeieinsatz. Aus derzeit noch unbekannten Gründen beschädigte ein Mann einen Motorroller. Hierbei entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Noch vor Eintreffen der Beamten entfernte sich der Mann. Der Eigentümer des Motorrollers und weitere Zeugen werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Emden - Sachbeschädigung an PKW

Am Donnerstagabend, dem 12.03.2026 kam es gegen 21:00 Uhr in der Folkmar-Allena-Straße zu einem weiteren Polizeieinsatz. Ein Mann habe die Heckscheibe eines Pkw Renault beschädigt. Der Mann habe sich daraufhin mit einem Fahrrad entfernt. Es ist ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstanden. Wer den Mann gesehen hat oder sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Leer - Bundesautobahn A31 - Zeugenaufruf nach Unfall

Am Donnerstag, den 12.03.2026 kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A31 kurz vor der Anschlussstelle Jemgum in Fahrtrichtung Emden. Ein blauer Pkw Ford befuhr die Autobahn in genannter Richtung und befand sich auf dem Überholfahrstreifen, als sich hinter ihm ein schwarzer Pkw Audi näherte. Aus noch unklarer Ursache fuhr der Audi auf den Ford auf. Der Ford kollidierte daraufhin mehrfach mit den Mittel- und Außenschutzplanken. Die 55-jährige Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt, der 61-jährige Beifahrer blieb unverletzt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der 32-jährige Fahrer des Audi blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die A31 wurde für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme für ca. 2 Stunden gesperrt. Hinweisgeber, die Angaben zu den Fahrweisen der genannten Pkw machen können, werden gebeten, die Autobahnpolizei in Leer zu informieren. Weiterhin werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

