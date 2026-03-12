POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 12.03.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden

Moormerland - versuchte Einbrüche

In der Zeit vom 10.03.2026 bis zum 11.03.2026 kam es in einer Lagerhalle im Borgwardring in Moormerland zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter versuchten, in das dortige Firmengebäude einzudringen. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde kein Diebesgut entwendet.

Im gleichen Tatzeitraum kam es zudem auf dem Gelände einer kommunalen Einrichtung im Borgwardring in Moormerland zu einem weiteren versuchten Einbruchdiebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft gelangte auf das Gelände und beschädigte einen dort abgestellten Pkw. Zudem drangen die Täter in eine dortige Lagerhalle ein. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei prüft derzeit auch, ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht, da sich die Tatorte in räumlicher Nähe zueinander befinden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Detern - Verkehrsunfall

Am 11.03.2026 gegen 14:40 Uhr kam es in Detern in der Potshauser Straße zu einem Verkehrsunfall.

Ein 38-jähriger Fahrer eines Peugeot 308 befuhr die L21 in Fahrtrichtung Stickhausen und kam in Höhe der Einmündung zum Hollkampenweg nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam in der dort abfallenden Berme zum Stillstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Kräfte bei dem Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 2,47 Promille fest. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Emden - Verkehrskontrolle

Am 11.03.2026 gegen 11:00 Uhr führten Polizeikräfte in Emden im Stavorenweg eine Verkehrskontrolle bei einem 29-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades (KEEWAY QJ) durch, da dieser ohne gültiges Versicherungskennzeichen fuhr. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Der Mann wurde daraufhin zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

