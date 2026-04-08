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Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Flucht mit Kleinkraftrad vor der Polizei - Anzeige

Duisburg (ots)

Polizisten erblickten am Samstagnachmittag (4. April, 15:18 Uhr) im Bereich der Trompeter Straße / Lohstraße ein Kleinkraftrad ohne Versicherungskennzeichen und beabsichtigten, den Fahrer anzuhalten und zu kontrollieren. Der junge Mann missachtete die Weisungen der Beamten und fuhr in Richtung der Cölve-Brücke davon. Auf dem Lohfelder Weg verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte. Er versuchte, die Flucht zu Fuß weiter fortzusetzen - die Beamten holten den Flüchtigen zügig ein.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 16-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und die schwarze Yamaha-Motorroller nicht versichert war. Weil Anhaltspunkte für technische Veränderungen der Maschine vorlagen, stellten die Polizisten das Kleinkraftrad zudem sicher. Da er minderjährig ist, erschien seine Mutter am Einsatzort.

Aufgrund seiner leichten Verletzungen brachten Rettungskräfte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Nun muss er sich mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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