POL-DU: Huckingen: Randalierer im Krankenhaus - Anzeige
Duisburg (ots)
Die Polizei nahm am Dienstagabend (7. April, 20:45 Uhr) eine Anzeige in einem Krankenhaus an der Albertus-Magnus-Straße auf, weil ein Mann eine Mitarbeiterin (41) mit heißem Kaffee leicht verletzte und sie bespuckte und beleidigte.
Die 41-jährige schilderte den Beamten, dass der Mann (58) ein Rezept gefordert hatte. Weil sie ihm kein Rezept ausstellen konnte, bewarf der 58-Jährige sie mit heißem Kaffee und verletzte sie hier-durch leicht. Zudem spuckte er sie an, beleidigte sie und ergriff dann die Flucht.
Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.
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