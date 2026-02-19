Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bürgersprechstunde der Polizei im Ortsvorsteherbüro Nördliche Innenstadt

Ludwigshafen (ots)

Was wäre die Polizei ohne Bürgerinnen und Bürger? Neun von zehn Strafanzeigen werden nur durch Meldungen aus der Bevölkerung bei der Polizei bekannt. Damit tragen diese wesentlich zur Bekämpfung der Kriminalität bei. Ein wichtiger Grund warum Polizei und Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch kommen sollten.

Der Bezirksdienst der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 hat eine Außenstelle in der Gartenstraße, um für die Bürgerinnen und Bürger direkt vor Ort ansprechbar zu sein. Aufgrund eines Wasserschadens ist die Außenstelle jedoch derzeit geschlossen.

Ab Donnerstag (26.02.2026) bietet der Bezirksdienst daher eine Bürgersprechstunde im Büro des Ortsvorstehers Nördliche Innenstadt. Die Polizei ist bis auf Weiteres jeden Donnerstag von 10 Uhr bis 12 Uhr für die Bürgerinnen und Bürger in der Gartenstraße 9 vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell