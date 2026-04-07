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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Serie von Sachbeschädigungen an Briefkästen in Friesenheim und Hemshof - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen (ots)

In den vergangenen Wochen kam es im Bereich der Stadtteile Friesenheim und Hemshof vermehrt zu Sachbeschädigungen an Briefkästen durch den Einsatz von Feuerwerkskörpern.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ereigneten sich die jüngsten Taten am Sonntag, dem 05.04.2026 um ca. 0:30 Uhr und Montag, dem 06.04.2026 im Zeitraum von 04:10 Uhr bis 18:30 Uhr. In diesem Zeitraum wurden in Ludwigshafen-Hemshof in zwei Fällen Briefkästen durch die Detonation von Feuerwerkskörpern erheblich beschädigt. Ein gleichgelagerter Fall wurde der Polizei bereits am Freitag, dem 20.03.2026, gegen 22:30 Uhr in Friesenheim gemeldet.

Die Polizei sucht Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder unter der E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621/963-24204
E-Mail: piludwigshafen2.sbe@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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