Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Gewahrsam genommen

Schmalkalden (ots)

Aus ungeklärten Gründen lief ein 40-Jähriger Donnerstagabend im Grenzweg in Schmalkalden auf eine 19-Jährige zu und versuchte sie zu schlagen. Anschließend griff er unvermittelt einen 62-jährigen Mann an und schlug auf ihn ein, sodass er schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch Zeugen, die dem 62-Jährigen helfen wollten, versuchte der Täter anzugehen. Beim Eintreffen der Polizei war der 40-Jährige zunächst nicht mehr vor Ort, konnte aber wenig später vor einem Einkaufsmarkt festgestellt werden. Die Polizisten sprachen ihn an, woraufhin er sofort aggressiv reagierte und drohend auf die Beamten zukam. Er leistete Widerstand, konnte aber letztendlich durch das Eintreffen weiterer Einsatzkräfte gesichert werden. Ein Polizeibeamter verletzte sich bei der Maßnahme. Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde der stark alkoholisierte Täter in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten mehrere Anzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell