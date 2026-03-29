Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Mitte: Reifendiebe "rasieren" Ausstellungsfahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Da traute der Geschäftsführer des Autohauses in Melle-Mitte seinen Augen nicht: Als er am Samstagmorgen seinen Dienst am Herrenteich antrat, fand er im Außenbereich ein Ausstellungsfahrzeug ohne Reifen vor. Von dem Mitsubishi Grandis waren vier Reifen inklusive 19-Zoll-Felgen sowie Bremsbeläge entwendet worden.

Nach bisherigen Ermittlungen lässt sich der Tatzeitraum von Freitag (18.30 Uhr) bis Samstag (8.30 Uhr) eingrenzen. Wer hat in diesem Zeitraum im genannten Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Telefon 05422/9226-0.

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