Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: B68/Bramsche: Siebenstündige Schwerpunktkontrolle - Sechs Fahrzeugführer durften nicht weiterfahren

Osnabrück (ots)

Einige Minuten mehr Fahrzeit mussten am Samstag die Verkehrsteilnehmer auf der B68 zwischen Alfhausen und Bramsche-Hesepe in Kauf nehmen. Zwischen 16 und 23 Uhr nutzte die Polizei die dortigen Rastplätze für Schwerpunktkontrollen. Im Fokus standen unter anderem die allgemeine Kriminalitätsverfolgung und -verhütung sowie die Prüfung der Fahrtauglichkeit.

Ein erfreuliches Fazit: Der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer hat sich an die geltenden Bestimmungen gehalten. In der siebenstündigen Kontrolle wurden allerdings auch einige auffällige Personen überprüft. Sechs Fahrzeugführern musste die Weiterfahrt untersagt werden - unter anderem wegen Alkohol oder andere Drogen am Steuer. Bei insgesamt sieben Personen wurde vor Ort eine Blutentnahme angeordnet - und durch einen ebenfalls anwesenden Arzt durchgeführt. Vor Ort waren ebenfalls Kräfte des Technischen Hilfswerks Quakenbrück, die Unterstützung bei der Beleuchtung und Stromversorgung sowie Bereitstellung von Zelten leisteten.

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