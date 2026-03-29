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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: B68/Bramsche: Siebenstündige Schwerpunktkontrolle - Sechs Fahrzeugführer durften nicht weiterfahren

Osnabrück (ots)

Einige Minuten mehr Fahrzeit mussten am Samstag die Verkehrsteilnehmer auf der B68 zwischen Alfhausen und Bramsche-Hesepe in Kauf nehmen. Zwischen 16 und 23 Uhr nutzte die Polizei die dortigen Rastplätze für Schwerpunktkontrollen. Im Fokus standen unter anderem die allgemeine Kriminalitätsverfolgung und -verhütung sowie die Prüfung der Fahrtauglichkeit.

Ein erfreuliches Fazit: Der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer hat sich an die geltenden Bestimmungen gehalten. In der siebenstündigen Kontrolle wurden allerdings auch einige auffällige Personen überprüft. Sechs Fahrzeugführern musste die Weiterfahrt untersagt werden - unter anderem wegen Alkohol oder andere Drogen am Steuer. Bei insgesamt sieben Personen wurde vor Ort eine Blutentnahme angeordnet - und durch einen ebenfalls anwesenden Arzt durchgeführt. Vor Ort waren ebenfalls Kräfte des Technischen Hilfswerks Quakenbrück, die Unterstützung bei der Beleuchtung und Stromversorgung sowie Bereitstellung von Zelten leisteten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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