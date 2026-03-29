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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mehrfamilienhaus in Flammen, Bewohner rechtzeitig geweckt

Osnabrück (ots)

Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses an der Meller Straße in Osnabrück konnten die Einsatz- und Rettungskräfte am frühen Samstagmorgen einen noch größeren Schaden verhindern.

Als die ersten Kräfte um kurz nach 0 Uhr eintrafen, war im rückwärtigen Bereich des Hauses ein brennendes Dachfenster zu erkennen. Der einzige Bewohner im Erdgeschoss des Hauses konnte rechtzeitig von den Beamten geweckt werden, er blieb unverletzt. Die Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss stehen aufgrund von Sanierungsarbeiten derzeit leer.

Die Feuerwehrkräfte mussten den Dachstuhl öffnen, um den Brand kontrolliert löschen zu können. Nach ersten Schätzungen dürfte ein Gebäudeschaden von rund 200.000 Euro entstanden sein. Das Mehrfamilienhaus ist aktuell nur im Erdgeschoss bewohnbar. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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