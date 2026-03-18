Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Täter auf frischer Tat gefasst

Bielefeld (ots)

LM/Bielefeld-Mitte - Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Freitagabend, den 13.03.2026, der Polizei zwei Kellereinbrecher, die noch am Tatort festgenommen werden konnten.

Gegen 20:25 Uhr verschafften sich zwei männliche Personen über den außenliegenden Kellereingang, Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Straße Auf dem Oberen Esch. Ein Nachbar wurde auf die beiden verdächtigen Personen, die sich an der Kellertür aufhielten, aufmerksam und verständigte die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten einen der Täter antreffen, als dieser das Tatobjekt verlassen wollte. Der andere Tatverdächtige konnte bei der Durchsuchung der Kellerräume angetroffen werden. Die beiden polizeibekannten Täter, ein 20-jähriger Herforder und ein 21-jähriger Bad Salzufler, verfügen über die irakische sowie deutsche/serbische Staatsangehörigkeit. Die Beamten fanden Einbruchswerkzeuge und Einmalhandschuhe im Tatobjekt und bei den Tätern. An der Kellertür konnten sie Hebelmarken feststellen. Beide Täter wurden zwecks weiterer Maßnahmen zur Polizeiwache verbracht.

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