Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter nach Geldautomatensprengung in Bielefeld flüchtig

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Unbekannte sprengten in den frühen Stunden des Mittwochs, 18.03.2026, einen Geldautomaten in einem Supermarkt am Siegfriedsplatz. Ihnen gelang mit einem PKW die Flucht.

Mehrere Täter sprengten gegen 03:15 Uhr einen Geldautomaten an der Weststraße, nahe der Arndtstraße. Anschließend stiegen sie in einen PKW und flüchteten. Der genaue Fluchtweg ist nicht bekannt.

Durch die Explosion wurde das Wohn- und Geschäftshaus sowie der Geldautomat stark beschädigt. Die Höhe des Sachschadens sowie der Beute ist derzeit noch nicht bekannt. Das Kriminalkommissariat 21 der Polizei Bielefeld hat die Ermittlungen übernommen. Die Tatortaufnahme dauert derzeit noch an.

Die Fahndung nach den Tätern sowie dem Fluchtwagen verlief bislang negativ. Da nicht auszuschließen ist, dass sich die Täter mit ihrem Fahrzeug in einem Waldgebiet, einem Rest-Hof, einer Scheune oder ähnlich abgelegenem Ort versteckt halten, werden Zeugen, die in den Bereichen Beobachtungen machen gebeten, sich sofort an die Polizei zu wenden.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21 unter 0521-545-0 entgegen.

Fotos oder Videos von der Tat oder von Tatverdächtigen können im Hinweisportal der Polizei NRW https://nrw.hinweisportal.de/ hochgeladen werden.

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