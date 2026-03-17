Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Scooter auf die Straße geworfen - Pkw beschädigt

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Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Mitte - An der August-Bebel-Straße hat ein zunächst unbekannter Mann am frühen Samstagmorgen, 14.03.2026, durch den Wurf eines E-Scooters ein fahrendes Auto beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Den Tatverdächtigen konnten Streifenbeamte noch in der Nähe antreffen.

Gegen 03:05 Uhr war ein 43-jähriger Autofahrer aus Dinklage mit seinem Toyota Corolla im Bereich der Stadtbahnhaltestelle "Marktstraße" auf der August-Bebel-Straße unterwegs. Nach seiner Aussage warf ein Mann unvermittelt einen Leih-E-Scooter direkt vor sein Auto auf die Straße, so dass es zu einer Kollision kam. Dabei wurden der Kühlergrill, die Stoßstange und eine Felge an dem Pkw beschädigt. Die Höhe eines möglichen Sachschadens des E-Scooters, konnte vor Ort noch nicht festgelegt werden.

Während der 43-Jährige ausstieg und den Unbekannten ansprach, ging dieser weiter. Die gerufenen Streifenbeamten erkannten wenig später einen Mann, auf den die abgegebene Beschreibung zutraf. Den 31-jährigen Bielefelder zeigten die Beamten wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr an.

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