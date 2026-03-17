PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Scooter auf die Straße geworfen - Pkw beschädigt

POL-BI: E-Scooter auf die Straße geworfen - Pkw beschädigt
  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Mitte - An der August-Bebel-Straße hat ein zunächst unbekannter Mann am frühen Samstagmorgen, 14.03.2026, durch den Wurf eines E-Scooters ein fahrendes Auto beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Den Tatverdächtigen konnten Streifenbeamte noch in der Nähe antreffen.

Gegen 03:05 Uhr war ein 43-jähriger Autofahrer aus Dinklage mit seinem Toyota Corolla im Bereich der Stadtbahnhaltestelle "Marktstraße" auf der August-Bebel-Straße unterwegs. Nach seiner Aussage warf ein Mann unvermittelt einen Leih-E-Scooter direkt vor sein Auto auf die Straße, so dass es zu einer Kollision kam. Dabei wurden der Kühlergrill, die Stoßstange und eine Felge an dem Pkw beschädigt. Die Höhe eines möglichen Sachschadens des E-Scooters, konnte vor Ort noch nicht festgelegt werden.

Während der 43-Jährige ausstieg und den Unbekannten ansprach, ging dieser weiter. Die gerufenen Streifenbeamten erkannten wenig später einen Mann, auf den die abgegebene Beschreibung zutraf. Den 31-jährigen Bielefelder zeigten die Beamten wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr an.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 14:42

    POL-BI: Drogenfahrt und schlechte Ladungssicherung

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Gellershagen - Am Montag,16.03.2026, kontrollierten Polizisten einen Lkw-Fahrer aufgrund seiner schlechten Ladungssicherung. Dabei stellten sie fest, dass er Drogen konsumiert hatte. Gegen 10:05 Uhr befuhren Polizisten die Voltmannstraße in Richtung Jöllenbecker Straße. Dabei bemerkten sie einen Lkw, auf dessen Ladefläche eine ungesicherte große Palette und mehrere Kleinteile lagen. ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 11:58

    POL-BI: Toilettengang zum Diebstahl genutzt

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Sennestadt - Schloß-Holte Stukenbrock - Ein Dieb überlistete am Samstag, 14.03.2026, zunächst ein Seniorenpaar und konnte unter anderem deren Pkw entwenden. Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen und den weiteren gestohlen Gegenständen. In einem Mehrfamilienhaus am Sennestadtring und Ramsbrockring erschien gegen 17:00 Uhr ein Unbekannter an der Wohnungstür der ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 11:50

    POL-BI: Unfallflüchtiger gestellt - Radfahrer gesucht

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Am Montagabend, 16.03.2026, verfolgte ein Zeuge nach einem Verkehrsunfall einen flüchtigen PKW-Fahrer. Die Polizei sucht den geschädigten Radfahrer. Ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, beobachtete gegen 18:35 Uhr in dem Kreisverkehr an der Schloßhofstraße und Voltmannstraße einen Verkehrsunfall. Ein Audi-Fahrer touchierte in dem Kreisverkehr einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren