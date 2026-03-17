Polizei Bielefeld

POL-BI: Toilettengang zum Diebstahl genutzt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sennestadt - Schloß-Holte Stukenbrock - Ein Dieb überlistete am Samstag, 14.03.2026, zunächst ein Seniorenpaar und konnte unter anderem deren Pkw entwenden. Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen und den weiteren gestohlen Gegenständen.

In einem Mehrfamilienhaus am Sennestadtring und Ramsbrockring erschien gegen 17:00 Uhr ein Unbekannter an der Wohnungstür der beiden Senioren. Er gab an, einen Nachbarn besuchen zu wollen, der aber nicht anwesend sei. Aus diesem Grund bat er, die Toilette der Bewohner benutzen zu dürfen. Dies wurde ihm ermöglicht und das Paar zog sich in ein Zimmer zurück. Nach einiger Zeit verließ der Mann die Wohnung.

Wenig später bemerkten die Senioren, dass ihr Pkw nicht mehr am Abstellort stand. Zudem erkannten sie, dass ein Mobiltelefon, eine Geldkassette und einige Schlüssel fehlten.

Am Montag stellte die Tochter einen Mann zur Rede, der in einem Garagenhof des Mehrfamilienhauses mit dem Elektromobil ihres Vaters fuhr. Der Unbekannte gab sich wiederum als Freund eines Nachbarn aus und gab vor, das Fahrzeug nach einer Reparatur zu testen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Mann auf dem Elektromobil um die Person handelte, die am Vortag in der Wohnung ihrer Eltern nach der Toilette gefragt hatte. Weitere Nachforschungen führten die Polizisten zum Wohnort eines 28-Jährigen in Schloß Holte-Stukenbrock. Dort war der gestohlene Pkw der Senioren abgestellt.

Mit hinzugerufenen Kriminalbeamten der Kreispolizeibehörde Gütersloh wurde der tatverdächtige 28-Jährige in seiner Wohnung angetroffen. Ein Großteil der erbeuteten Gegenstände befand sich in dem gestohlenen Auto und in der Wohnung. Der 28-Jährige stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war geständig. Eine Fahrerlaubnis besitzt er nicht, so dass neben dem Diebstahl der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis besteht.

Trickdiebe nutzen oft die Hilfsbereitschaft oder die Gutgläubigkeit von Menschen aus. Die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes informiert über die Maschen der Diebe und wie Sie sich schützen können:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

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