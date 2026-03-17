Polizei Bielefeld

POL-BI: Drogenfahrt und schlechte Ladungssicherung

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gellershagen - Am Montag,16.03.2026, kontrollierten Polizisten einen Lkw-Fahrer aufgrund seiner schlechten Ladungssicherung. Dabei stellten sie fest, dass er Drogen konsumiert hatte.

Gegen 10:05 Uhr befuhren Polizisten die Voltmannstraße in Richtung Jöllenbecker Straße. Dabei bemerkten sie einen Lkw, auf dessen Ladefläche eine ungesicherte große Palette und mehrere Kleinteile lagen. Über eine Ladebordwand verfügte der Lkw nicht, sodass er nach hinten offen war.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs und des Fahrers, einem 40-Jährigen aus Enger, bemerkten sie, dass der Mann redselig war und seine Augen gerötet. Ein Drogenvortest verlief bei dem Lkw-Fahrer positiv auf THC, dem rauschbewirkenden Bestandteil der Hanfpflanze. Für eine Blutprobenentnahme wurde er auf eine Polizeiwache gebracht. Ihm wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen bis zur Ausnüchterung untersagt.

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