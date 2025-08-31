PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 29.08.2025 bis 31.08.2025

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Bremer Straße ein Pkw beschädigt. Bislang unbekannte Täter hatten alle vier Reifen von einem Oppel Meriva zerstochen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421/942-115 zu melden.

Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Freitagmorgen, gegen 06.40 Uhr, fuhr ein 53jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW Multivan auf der Autobahn 29 und verließ diese an der Abfahrt Zetel. Anschließend fuhr er über Sande, Mariensiel nach Wilhelmshaven. Der Fahrzeugführer fiel durch seine Rücksichtslose Fahrweise auf, in dem er den Mindestabstand oftmals deutlich unterschritt und an unübersichtlichen Stellen überholte.

Zeugen/Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421/942-115 zu melden.

Brände

Am Freitagvormittag, gegen 11.30 Uhr, führte eine Firma in der Gerichtsstraße Abflammarbeiten durch. Dabei geriet aus Unachtsamkeit der Inhalt eines Papiercontainers in Vollbrand. Der Deckel des Metallcontainers wurde dadurch zerstört. Die hiesige Berufsfeuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

