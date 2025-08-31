PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever für das Wochenende vom 29.08. - 31.08.2025

Wilhelmshaven (ots)

Hallenbrand in Abfallwirtschaftszentrum im Wangerland

Am 30.08.2025, gegen 23:58 Uhr, wird Feuerwehr und Polizei ein Brand auf dem Gelände eines Abfallwirtschaftszentrums in der Gemeinde Wangerland gemeldet. Bereits bei der Anfahrt können die unmittelbar alarmierten Einsatzkräfte starken Feuerschein und eine Rauchsäule aus Richtung des Firmengeländes wahrnehmen. Vor Ort kann festgestellt werden, dass eine ca. 1000 Quadratmeter große Halle in Vollbrand steht. Die Feuerwehr rückt mit insgesamt 9 Ortswehren an. Drei Einsatzkräfte der Feuerwehr werden während des Einsatzes leicht verletzt. Derzeit dauern die Löscharbeiten noch an. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamten in Sande

Am 30.08.2025, gegen 23:10 Uhr, können Einsatzkräfte der Polizei eine lautstarke, verbale Streitigkeit vor einer Gaststätte, an der Hauptstraße in Sande, feststellen. Zuvor war es dort auch schon zu einer gemeldeten Ruhestörung gekommen. Während die Streitigkeiten im Beisein der Beamten zunächst geschlichtet werden konnten, verhielt sich eine männliche, 41-jährige Person weiterhin aggressiv und griff unvermittelt einen 36-jährigen Polizeibeamten an. Die Person wurde daraufhin zu Boden gebracht und Handfesseln angelegt. Durch umstehende Personen wurde in der Folge versucht, die Maßnahmen der Beamten zu stören und auch das Verbringen des Aggressors zum Funkstreifenwagen zu unterbinden, so dass weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung nachgefordert werden mussten. Im Rahmen des Einsatzgeschehens wurde der 36-jährige Polizeibeamte leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

