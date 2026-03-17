Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Fahrzeuge bei Unfall beschädigt

Bielefeld (ots)

LR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagabend, 17.03.2026, beschädigte ein Fahrzeugführer mehrere Fahrzeuge, eine Ampel sowie einen Stromverteilerkasten an der Herforder Straße.

Gegen 17:45 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Bielefeld Kenntnis über mehrere Verkehrsunfälle auf der Herforder Straße zwischen Stadtheider Straße und Feldstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 75-jähriger Bielefelder mit seinem Ford Focus die Herforder Straße in Richtung stadtauswärts. Dabei kollidierte er in Höhe der Stadtheider Straße zunächst mit einem anderen Fahrzeug. Nach einem kurzen Stopp setzte er seine Fahrt unvermittelt fort und stieß mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammen. In Höhe der Feldstraße prallte er anschließend gegen einen Ampelmast, bevor er mit einem Stromverteilerkasten zusammenstieß und das Fahrzeug zum Stehen kam.

Bei dem Unfall wurden der 75-jährige Bielefelder schwer und eine 43-jährige Unfallbeteiligte leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Infolge des beschädigten Stromverteilerkastens musste die Stromversorgung einiger Haushalte im Umfeld zeitweise abgestellt werden.

Zwecks Unfallaufnahme musste die Herforder Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts zeitweise gesperrt werden. Gegen 19:40 Uhr war sie wieder einspurig befahrbar.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ein medizinischer Notfall kann aktuell nicht ausgeschlossen werden.

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