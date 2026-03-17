PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Fahrzeuge bei Unfall beschädigt

Bielefeld (ots)

LR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagabend, 17.03.2026, beschädigte ein Fahrzeugführer mehrere Fahrzeuge, eine Ampel sowie einen Stromverteilerkasten an der Herforder Straße.

Gegen 17:45 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Bielefeld Kenntnis über mehrere Verkehrsunfälle auf der Herforder Straße zwischen Stadtheider Straße und Feldstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 75-jähriger Bielefelder mit seinem Ford Focus die Herforder Straße in Richtung stadtauswärts. Dabei kollidierte er in Höhe der Stadtheider Straße zunächst mit einem anderen Fahrzeug. Nach einem kurzen Stopp setzte er seine Fahrt unvermittelt fort und stieß mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammen. In Höhe der Feldstraße prallte er anschließend gegen einen Ampelmast, bevor er mit einem Stromverteilerkasten zusammenstieß und das Fahrzeug zum Stehen kam.

Bei dem Unfall wurden der 75-jährige Bielefelder schwer und eine 43-jährige Unfallbeteiligte leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Infolge des beschädigten Stromverteilerkastens musste die Stromversorgung einiger Haushalte im Umfeld zeitweise abgestellt werden.

Zwecks Unfallaufnahme musste die Herforder Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts zeitweise gesperrt werden. Gegen 19:40 Uhr war sie wieder einspurig befahrbar.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ein medizinischer Notfall kann aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 14:42

    POL-BI: Drogenfahrt und schlechte Ladungssicherung

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Gellershagen - Am Montag,16.03.2026, kontrollierten Polizisten einen Lkw-Fahrer aufgrund seiner schlechten Ladungssicherung. Dabei stellten sie fest, dass er Drogen konsumiert hatte. Gegen 10:05 Uhr befuhren Polizisten die Voltmannstraße in Richtung Jöllenbecker Straße. Dabei bemerkten sie einen Lkw, auf dessen Ladefläche eine ungesicherte große Palette und mehrere Kleinteile lagen. ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 11:58

    POL-BI: Toilettengang zum Diebstahl genutzt

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Sennestadt - Schloß-Holte Stukenbrock - Ein Dieb überlistete am Samstag, 14.03.2026, zunächst ein Seniorenpaar und konnte unter anderem deren Pkw entwenden. Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen und den weiteren gestohlen Gegenständen. In einem Mehrfamilienhaus am Sennestadtring und Ramsbrockring erschien gegen 17:00 Uhr ein Unbekannter an der Wohnungstür der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren