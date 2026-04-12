LPI-SHL: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz
Suhl (ots)
Am Freitag, den 10.04.2026 gegen 11 Uhr, kontrollierten die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eine 38-jährige Führerin eines E-Scooters im Bereich der Leipziger Straße in Meiningen. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht über einen gültigen Versicherungsschutz verfügt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt wurde eingeleitet.
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