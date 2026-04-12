LPI-SHL: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Schmalkalden (ots) - Aus ungeklärten Gründen lief ein 40-Jähriger Donnerstagabend im Grenzweg in Schmalkalden auf eine 19-Jährige zu und versuchte sie zu schlagen. Anschließend griff er unvermittelt einen 62-jährigen Mann an und schlug auf ihn ein, sodass er schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch Zeugen, die dem 62-Jährigen helfen wollten, versuchte der Täter anzugehen. Beim Eintreffen der Polizei war der 40-Jährige zunächst nicht mehr vor ...

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