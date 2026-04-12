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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Suhl (ots)

Am Freitag, den 10.04.2026 gegen 11 Uhr, kontrollierten die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eine 38-jährige Führerin eines E-Scooters im Bereich der Leipziger Straße in Meiningen. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht über einen gültigen Versicherungsschutz verfügt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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