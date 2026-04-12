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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunkener Radfahrer nach Sturz leicht verletzt

Suhl (ots)

Am 11.04.2026, gegen 1 Uhr, kam es im Bereich Breitungen/Werra zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Radfahrers. Der 50-jährige Mann befuhr die Nürnberger Straße mit seinem Fahrrad, als er ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Zweirad verlor und in der Folge stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletztungen zu, die zunächst vor Ort durch die eingesetzten Rettungskräfte behandelt wurden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung des Radfahrers. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Im Anschluss wurde der Mann zur Blutentnahme und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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