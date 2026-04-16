Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (16.04.2026), gegen 01.30 Uhr, verursachte ein 28-jähriger Autofahrer alkoholisiert einen Verkehrsunfall in der Gesundbrunnenstraße.

Dabei fuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem Auto ungebremst gegen einen Lichtmast. Der Lichtmast wurde komplett beschädigt genauso das Auto des 28-Jährigen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. Der Mann hatte zudem keine Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille. Zudem stand er offenbar unter dem Einfluss eines Medikaments. Der Mann blieb unverletzt. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem 28-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 28-Jährigen. Der 28-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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