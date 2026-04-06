Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Tage der offenen Tür der Löschzüge Neviges - Terminänderung und neue Angebote

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Velbert (ots)

Die Löschzüge Neviges laden in diesem Jahr am 09. und 10. Mai 2026 zu ihren Tagen der offenen Tür ein. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Maifeiertag wurde die Veranstaltung in diesem Jahr vom üblichen ersten auf das zweite Maiwochenende verschoben.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie sowie ein breites gastronomisches Angebot.

Erstmalig wird in diesem Jahr ein vorheriger Verkauf von Bezahlchips angeboten: Vom 04. bis 08. Mai 2026, jeweils von 17 bis 19 Uhr, können Bezahlchips am Gerätehaus Neviges erworben werden.

Natürlich stehen sie auch während der Veranstaltungstage an den Verkaufsständen wie gewohnt zur Verfügung.

Die Löschzüge Neviges freuen sich auf zahlreiche Gäste und zwei erlebnisreiche Tage.

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