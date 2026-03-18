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FW-Velbert: Musikzug der Feuerwehr Velbert eröffnet Konzertsaison mit "Konzert im Frühling"

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Velbert (ots)

Der Frühling hält Einzug in Gärten, Parks und Wäldern - und auch musikalisch beginnt die neue Saison: Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert lädt am Sonntag, den 19. April 2026, zu seinem traditionellen "Konzert im Frühling" ein.

Das Konzert findet in der Kirchhalle der Diakonie Bleibergquelle, Bleibergstraße 143 in Velbert, statt. Einlass ist ab 16:30 Uhr, Beginn um 17:00 Uhr.

Bereits zum vierten Mal richtet der Musikzug sein Frühlingskonzert aus - in diesem Jahr erstmals unter der musikalischen Leitung von Dirigent Alberto León Prats. "Wir freuen uns darauf, unserem Publikum einen unterhaltsamen musikalischen Nachmittag zu bieten und gemeinsam den Frühling zu begrüßen", sagt Karsten Schenk, Musikzugführer (kommissarisch).

Die Musikerinnen und Musiker bereiten ein abwechslungsreiches Programm vor, das eine große stilistische Bandbreite umfasst: klassische Werke und sinfonische Blasmusik, Filmmusik und Musicalmelodien sowie bekannte Pop- und Rocktitel. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Das Konzert bildet zugleich den Auftakt in ein besonderes Jahr: 2026 feiert der Musikzug sein 100-jähriges Bestehen.

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Eintrittskarten zum Preis von 12 Euro sind bei den bekannten Vorverkaufsstellen, bei den Musikerinnen und Musikern des Musikzugs sowie an der Abendkasse erhältlich. Der Musikzug freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher, die gemeinsam einen musikalischen Frühlingsnachmittag erleben möchten.

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