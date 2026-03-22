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FW-Velbert: Feuerwehr Velbert blickt auf einsatzreiches Jahr zurück - Ehrungen und Zukunftsthemen im Fokus

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Velbert (ots)

Im historischen Bürgerhaus Langenberg fand am vergangenen Freitagabend, dem 20.03.2026, die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Velbert statt. Rund 300 Gäste aus Haupt- und Ehrenamt, Vertreter aus Politik und Verwaltung sowie befreundeten Organisationen folgten der Einladung und unterstrichen damit den hohen Stellenwert der Feuerwehr in der Stadt.

Der Leiter der Feuerwehr, Manuel Schoch, begrüßte unter anderem Bürgermeister Dirk Lukrafka, Dezernent Christian Draeger sowie Vertreter aus der Kommunalpolitik, dem Kreisfeuerwehrverband, der Polizei, dem THW und dem DRK. In seiner Eröffnungsrede hob er insbesondere den starken Zusammenhalt innerhalb der Feuerwehr sowie die wachsenden Herausforderungen im Einsatzgeschehen hervor.

In den Grußworten des Bürgermeisters der Stadt Velbert, Dirk Lukrafka, sowie des Dezernenten Christian Draeger wurde das hohe Engagement der Feuerwehr Velbert gelobt. Beide dankten den Mitgliedern für die geleistete Arbeit.

Ein emotionaler Moment des Abends war die Totenehrung für die im Jahr 2025 verstorbenen Kameraden, denen mit einer Schweigeminute und musikalischer Begleitung gedacht wurde.

Im anschließenden Jahresbericht wurde deutlich, dass die Feuerwehr Velbert im Jahr 2025 so stark gefordert war wie nie zuvor. Insgesamt wurden 2.139 Einsätze im Bereich des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung bewältigt - ein Höchststand. Hauptursache für den Anstieg waren insbesondere rettungsdienstliche Unterstützungsleistungen.

Besonders deutlich zeigte sich der Anstieg im Rettungsdienst: Mit 18.416 Einsätzen erreichten auch hier die Zahlen erneut ein Rekordniveau. Allein im Vergleich zum Vorjahr mussten 1.183 Einsätze zusätzlich bewältigt werden.

Neben den Einsatzzahlen berichtete der Leiter der Velberter Wehr über zahlreiche Investitionen und Entwicklungen. So wurden mehrere neue Einsatzfahrzeuge in Dienst gestellt, darunter Lösch- und Logistikfahrzeuge sowie ein Kommandowagen. Gleichzeitig bleibt die Beschaffung aufgrund langer Lieferzeiten und schwieriger Marktlagen eine Herausforderung.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Aus- und Fortbildung. Sowohl im ehrenamtlichen als auch im hauptamtlichen Bereich wurden umfangreiche Ausbildungsmaßnahmen durchgeführt. Allein im Ehrenamt wurden über 2.000 Ausbildungsstunden geleistet - ein Ausdruck des hohen Engagements innerhalb der Feuerwehr.

Die besonderen Einsätze des vergangenen Jahres wurden durch den stellvertretenden Leiter der Feuerwehr, Jens Berker, vorgestellt. Darunter war der Großbrand im Herrenhaus des Schlosses Hardenberg sowie mehrere größere Brände und Unwetterlagen im Stadtgebiet. Diese Einsätze verdeutlichten eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Velbert.

Neben den fachlichen Themen spielte auch das Miteinander eine wichtige Rolle. Die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen wie THW, DRK und Polizei wurde weiter intensiviert und als wesentlicher Bestandteil erfolgreicher Gefahrenabwehr hervorgehoben.

Ein Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen der Mitglieder, die für ihren langjährigen Dienst bei der Feuerwehr Velbert ausgezeichnet wurden. Zudem dankte Manuel Schoch im Namen der Wehr dem Kreisbrandmeister Torsten Schams für eine langjährige gute und intensive Zusammenarbeit. Schams wird Ende Juni 2026 durch den Kreis Mettmann in den Ruhestand verabschiedet. Alle Anwesenden bestätigten die Worte des Leiters der Feuerwehr durch minutenlangen Applaus und Standing Ovations.

Zum Ende der Veranstaltung gab Manuel Schoch noch einen Ausblick in die Zukunft der Feuerwehr Velbert sowie wichtige anstehende Projekte. Dazu zählen die Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung, Investitionen in die Infrastruktur sowie Maßnahmen zur Stärkung der Einsatzbereitschaft bei außergewöhnlichen Lagen wie Stromausfällen oder Krisensituationen. Auch die Gewinnung neuer Mitglieder bleibt eine zentrale Aufgabe.

Abgerundet wurde die Versammlung durch musikalische Beiträge des Musikzuges der Feuerwehr Velbert, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert und dafür mit der Pro-Musica-Plakette ausgezeichnet wird.

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