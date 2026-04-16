Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Bergheim - Im Zeitraum von Dienstag (14.04.2026), 12.00 Uhr bis Mittwoch (15.04.2026), 11.00 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein Auto in der Hauptstraße.

Der Sachschaden an dem grünen Opel Mokka beläuft sich auf rund 5000 Euro. Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. Die 49-Jährige besitzt die ungarische Staatsangehörigkeit.

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