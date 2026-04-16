Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (15.04.2026), gegen 22.00 Uhr, leistete ein 72-Jähriger in der Langenmantelstraße Widerstand gegen Polizeibeamte.

Ein 72-jähriger Mann befand sich trotz eines Betretungsverbots auf dem Festgelände des Augsburger Plärrers. Beim Einschreiten der Polizei versuchte er, einen Beamten mit der Faust zu schlagen und beleidigte mehrere Einsatzkräfte. Während des Transports zum Polizeifahrzeug versuchte er zudem, einen Beamten zu treten und beleidigte die Beamten mehrfach.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 72-Jährigen. Der 72-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell