POL-BOR: Velen - Diebstahl von Baustellengelände
Velen (ots)
Tatort: Velen, Coesfelder Straße;
Tatzeit: zwischen 02.04.2026, 16.00 Uhr und 08.04.2026, 09.30 Uhr;
Eine Arbeitsmaschine von einer Baustelle entwendet haben bislang unbekannte Täter in Velen. Die Diebe verschafften sich zwischen vergangenem Donnerstag und Mittwoch unbefugt Zutritt zu dem Gelände. Dort entwendeten sie die Maschine im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)
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