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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Diebstahl von Baustellengelände

Velen (ots)

Tatort: Velen, Coesfelder Straße;

Tatzeit: zwischen 02.04.2026, 16.00 Uhr und 08.04.2026, 09.30 Uhr;

Eine Arbeitsmaschine von einer Baustelle entwendet haben bislang unbekannte Täter in Velen. Die Diebe verschafften sich zwischen vergangenem Donnerstag und Mittwoch unbefugt Zutritt zu dem Gelände. Dort entwendeten sie die Maschine im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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