Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Die Polizei Pirmasens sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits am Samstag (21.03.2026) in der Schachenstraße ereignet hat. Eine Autofahrerin stellte ihren grauen Citroen C4 gegen 9.30 Uhr in einer markierten Parkfläche am rechten Fahrbahnrand (Höhe Hausnummer 14-16) ab. Zum Zeitpunkt des Einparkens befand sich kein weiteres Fahrzeug vor ihrem Wagen. Als die Halterin gegen 12 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der linken vorderen Stoßstange fest. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Aufgrund von weißem Lackabrieb an der Schadstelle besteht der Verdacht, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen Pkw gehandelt haben könnte, der vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Citroen stieß. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht. |krä

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