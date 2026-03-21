Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tierabwehrspray im Leibniz-Gymnasium versprüht - Acht Schüler leicht verletzt

Pirmasens (ots)

Zur Mittagszeit des 20.03.2026 kam es in der Turnhalle des Leibniz-Gymnasiums zunächst zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei aufgrund eines verdächtigen Geruchs. Durch die Feuerwehr konnte jedoch keinerlei giftige oder gesundheitsgefährdende Gase festgestellt werden. Acht anwesende Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren klagten über leichte Atemwegsreizungen, benötigten jedoch keinen Rettungswagen. Der Sportunterricht konnte danach fortgesetzt werden. Während des Einsatzes musste die Christiansgasse kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden. Mithilfe der Schulleitung konnte im Nachgang ermittelt werden, dass ein 17-jähriger Schüler versehentlich ein Tierabwehrspray versprühte. Die Abteilung für Jugendstrafsachen bei der Polizeiinspektion Pirmasens führt die Ermittlungen fort. |pips

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