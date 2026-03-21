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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto auf dem Kaufland-Parkplatz zerkratzt

Pirmasens (ots)

Am 20.03.2026, zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr, parkte ein weißer 1er BMW mit PS-Kennzeichen auf dem Kaufland-Parkplatz in der Zweibrücker Straße in Pirmasens. Nach ihrem Einkauf stellte die Besitzerin einen Kratzer über die gesamte Beifahrerseite sowie über die hintere Fahrerseite fest. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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