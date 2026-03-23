Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Polizeidirektion Pirmasens veröffentlicht ihre Kriminalstatistik 2025 - Kriminalität geht zurück

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Pirmasens (ots)

Im Bereich der Südwestpfalz ist die Kriminalität im vergangenen Jahr merklich zurückgegangen. Die Polizeidirektion Pirmasens veröffentlichte am Montag (23.03.2026) die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für 2025 und bilanzierte einen deutlichen Rückgang der Straftaten bei gleichzeitig hoher Aufklärungsquote. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 7.858 Straftaten registriert- das sind 599 Fälle oder 7,1 Prozent weniger als im Jahr 2024. Die Aufklärungsquote ist um ein Prozent gesunken, verbleibt aber mit 72,8 Prozent auf sehr hohem Niveau. Sehr erfreulich ist der Rückgang der Fallzahlen bei der Straßenkriminalität, die mit 1.224 Fällen den niedrigsten Wert im Fünfjahresvergleich erreichte. Ein deutlicher Rückgang war auch bei der Gewaltkriminalität zu registrieren. Die Fälle gingen um 26 Prozent auf 308 Fälle zurück, wobei die Aufklärungsquote hier bei 85,1 Prozent liegt. Die meisten Tatverdächtigen sind männliche Erwachsene mit deutscher Staatsangehörigkeit. Von den 4156 ermittelten Tatverdächtigen waren 73,4 Prozent männlich und 25,3 Prozent hatten eine ausländische Staatsangehörigkeit. Die Zahl der Opfer sank um 10,3 Prozent auf 2.295, wobei auch hier der Großteil männlich und deutscher Herkunft war. Ein Schwerpunkt der statistischen Analyse liegt in der Betrachtung der Deliktsentwicklungen. Die Fallzahlen im Bereich der Eigentumsdelikte sanken um 4,4 Prozent auf 1.869 Fälle, während die Aufklärungsquote bei 46,4 Prozent lag. Ein merklicher Anstieg um 41 Fälle bzw. 38,3 Prozent wurde im Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls registriert. Bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten verzeichnete die Polizei einen Rückgang um 16,7 Prozent auf 1.039 Fälle, wobei die Aufklärungsquote hier bei 81,4 Prozent liegt. Im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sank die Zahl der Fälle um 19,3 Prozent auf 217, fast die Hälfte davon ereignete sich im Internet. Die Aufklärungsquote in diesem Bereich ist mit 92,2 Prozent besonders hoch. Die Fälle, in denen Tatverdächtige ein Messer verwendeten, sank um fünf Fälle oder 11,4 Prozent auf nunmehr 39. Fast alle Taten konnten von der Polizei aufgeklärt werden. Mit 92,3 Prozent erreichte die Aufklärungsquote den zweithöchsten Wert im Fünfjahresvergleich. Die häusliche Gewalt nahm leicht ab: Partnerschaftsgewalt fiel um 26 Fälle auf 370, innerfamiliäre Gewalt um 44 Fälle auf 160. Straftaten gegen Polizisten stiegen um 14 Fälle bzw. 19,2 Prozent auf 87 Fälle. Insgesamt 184 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte wurden Opfer von Gewalttaten. Regional betrachtet ereigneten sich ungefähr ein Drittel der Straftaten im Landkreis Südwestpfalz, etwa ein Viertel in Zweibrücken und circa 40 Prozent in Pirmasens. Pressevertreter werden gebeten, Ihre Rückfragen per E-Mail an die Pressestelle der Polizeidirektion Pirmasens zu richten. |krä

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