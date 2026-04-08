POL-BOR: Reken-Hülsten - Schutzhütte beschädigt
Reken (ots)
Unfallort: Reken-Hülsten, Boom;
Unfallzeit: zwischen 01.04.2026, 16.00 Uhr und 06.04.2026, 21.00 Uhr;
Eine Beschädigung an der Schutzhütte feststellen musste ein Zeuge am Ostermontag in Reken-Hülsten. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen die Seitenwand der Hütte und beschädigte sie dadurch erheblich. Daraufhin entfernte er sich von der Örtlichkeit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)
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