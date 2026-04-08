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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Tödlicher Verkehrsunfall auf der K23

Ahaus-Ottenstein (ots)

Unfallort: Ahaus-Ottenstein, K23;

Unfallzeit: 07.04.2026, 14.25 Uhr;

Tödliche Verletzungen erlitten hat ein 45-jähriger Niederländer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Ahaus-Ottenstein. Der Mann aus Enschede fuhr mit seinem Motorrad gegen 14.25 Uhr auf der K23 in Richtung Ottenstein. Im Bereich der Unfallstelle kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Bei dem Unfall erlitt der Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K23 bis in die Abendstunden gesperrt. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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