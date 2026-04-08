Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Andreasstraße;

Unfallzeit: 07.04.2026, zwischen 12.55 Uhr und 13.10 Uhr;

Einen geparkten Pkw beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Das Fahrzeug stand am Dienstag zwischen 12.55 Uhr und 13.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Andreasstraße. Der Flüchtige beschädigt den Wagen an der linken Seite. Nach dem Unfall entfernte er sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

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