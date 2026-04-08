POL-BOR: Bocholt - Unbekannte brechen in Wohnung ein
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Ostwall;
Tatzeit: zwischen 06.04.2026, 15.00 Uhr und 07.04.2026, 21.30 Uhr;
In eine Wohnung eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagabend gewaltsam Zutritt zu dieser. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der genaue Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)
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