Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - 91-jähriger Pkw-Fahrer nach Unfall verstorben

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Großemast;

Unfallzeit: 07.04.2026, 09.25 Uhr;

Tödliche Verletzungen erlitten hat ein 91-jähriger Pkw-Fahrer aus Stadtlohn bei einem Verkehrsunfall in Vreden. Der Mann befuhr gegen 09.45 Uhr einen Wirtschaftsweg in der Bauernschaft Großemast aus Richtung K 20 kommend. Aus noch unbekannten Gründen kam er dabei nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß wurde der 91-Jährige schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Stadtlohner zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Wie von dort heute der Polizei mitgeteilt wurde, verstarb der Mann in der Nacht an seinen schweren Verletzungen. (pl)

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