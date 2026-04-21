Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - Brennende Mülltonne - Wohnmobil ausgebrannt - Unfall

Aalen (ots)

Lauchheim: Einbruch in Jugendhütte

Zwischen Sonntagabend, 19:30 Uhr und Montagmorgen, 07:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Jugendhütte im Jagstweg, indem sie auf der Hinterseite ein Rolltor eindrückten und so in einen Lagerraum gelangten. Von dort drückten die Einbrecher eine Tür zum Jugendraum auf und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag aus einer Geldkassette sowie einen Fernseher im Wert von ca. 100 Euro. Der Polizeiposten Westhausen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07363 91904-0.

Aalen: Brennende Mülltonne

In der Eduard-Pfeiffer-Straße wurde am Montag gegen 19:50 Uhr eine brennende Mülltonne festgestellt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr rasch gelöscht. Vermutlich wurde das Feuer durch Jugendliche mit Feuerwerkskörpern entfacht. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 zu melden.

Lorch: Einbruch in Gaststätte

Am Dienstag gegen 3:30 Uhr löste ein Alarm aus, wonach in eine Gaststätte in der Hauptstraße eingebrochen wurde. Bei einer Nachschau konnte festgestellt werden, dass eine Eingangstür und eine Tür in den Küchenbereich aufgehebelt wurden. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Bargau: Gartenhausaufbrüche

Am Montag um 19:15 Uhr wurde dem Polizeipräsidium aalen mitgeteilt, dass im Gewann Lichs in zwei Gartenhäuser eingebrochen wurde. Derzeit ist weder die genaue Tatzeit bekannt, noch ob etwas entwendet wurde. Hinweise auf verdächtige Personen in diesem Bereich nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Telefonnummer 07171 42454 entgegen.

Bopfingen: Frontalzusammenstoß

Am Montag um kurz nach 17 Uhr befuhr eine 34-jährige Lenkerin eines Hyundai die L1070 von Oberdorf in Richtung Kerkingen. Im Ausgang einer leichten Rechtskurve kam sie mit ihrem PKW auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Mitsubishi zusammen, der von einer 58-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Unfall wurden beide Fahrerinnen sowie eine 8-jährige Mitfahrerin im Mitsubishi schwer verletzt. Vor Ort waren außer der Polizei noch drei Rettungswagen, zwei Notarztwagen sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Ellwangen: Wohnmobil ausgebrannt

Am Montag gegen 16:20 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Wohnmobil die L1073 von Pommertsweiler in Richtung Adelmannsfelden. Während der Fahrt bemerkte er plötzlich Rauch aus den Lüftungen im Innenraum des Fahrzeugs, weswegen er am rechten Straßenrand anhielt und die Motorhaube öffnete. Nachdem er dort offene Flammen wahrnahm, verständigte er sofort die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Pommertsweiler und Adelmannsfelden, die mit drei Fahrzeugen und 31 Wehrleuten vor Ort kamen, stand das Wohnmobil bereits im Vollbrand. Bei dem Brand entstand ein Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

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