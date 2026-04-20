Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl, Unfall

Aalen (ots)

Backnang: Diebstahl auf Baustelle

Im Zeitraum von Freitag, 15:30 Uhr und Montag, 07:10 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle und dem dortigen Hausin der Gartenstraße . Von der Baustelle entwendeten die Unbekannten Werkzeuge und Elektromaschinen im Wert von etwa 10.000 Euro. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Rufnummer 07191 9090.

Waiblingen: Unfall

Am Montagmorgen, war gegen 07:55 Uhr eine 19-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Straße Alter Postplatz in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe einer dortigen Autovermietung streifte sie aus Unachtsamkeit beim Vorbeifahren den Citroen einer 39-jährigen Fahrerin. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

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