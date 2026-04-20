Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen - Auseinandersetzung - Verkehrsunfälle - Einbrüche

Aalen (ots)

Remshalden-Geradstetten: Auto zerkratzt

Zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagnachmittag wurde ein geparkter Renault in der Schönbühlstraße auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Scheibe eingeworfen

In der Nacht auf Montag wurde im Wasserstubenweg die Heckscheibe eines Mercedes, der im Wasserstubenweg abgestellt war, eingeworfen. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Plüderhausen: Auseinandersetzung

Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr kam es am Wasserspielplatz in Plüderhausen zu einem Vorfall zwischen mehreren Personen und zu einem Hundebiss. Zwei Männer im Alter von 32 und 33 Jahren waren mit einem nicht angeleinten Hund unterwegs, der wiederum den Hund einer Zeugin angriff und biss. Im Verlauf des Vorfalls beleidigten die beiden Männer eine weitere anwesende weibliche Person. Als die Polizei eintraf, hatte sich einer der Männer bereits von der Örtlichkeit entfernt. Kurze Zeit später trafen die beiden Männer aufeinander, was zu einer körperlichen Auseinandersetzung führte. In weiteren Verlauf schlug der 32-jährige Mann eine Glasscheibe einer Haustür in der Unteren Kirchgasse ein und verletzte sich am ausgebrochenen Glas, sodass er in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schorndorf: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Am Freitag, gegen 11:30 Uhr, übersah ein 76-jähriger Seat-Lenker beim Ausfahren aus einer Grundstückseinfahrt in der Burgstraße eine 68-jährige Radfahrerin. Diese musste dem Pkw, der auf dem Radweg stand, ausweichen und stürzte hierbei vor den Pkw des Unfallverursachers. Da dieser den Sturz nicht wahrnahm, fuhr er mit seinem Pkw an und überrollte das Fahrrad der gestürzten Radfahrerin. Die Radfahrerin verletzte sich durch den Sturz leicht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 600 Euro.

Burgstetten/Burgstall: Aufbruchsversuch

Unbekannte Täter versuchten am Sonntag, zwischen 17:50 Uhr und 18:45 Uhr einen geparkten Honda Jazz aufzubrechen. Dazu schlugen sie mit einem Stein gegen eine Scheibe und gegen das Türschloss und verursachten Sachschaden. Die Unbekannten gelangten nicht ins Fahrzeug. Der Honda war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Marbacher Straße in Fahrtrichtung Affalterbach geparkt. Das Polizeirevier Backnang bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Fellbach: Unfall

Eine 33-jährige Audi-Fahrerin wollte am Sonntag, gegen 10:30 Uhr von einem Kundenparkplatz in den fließenden Verkehr der Eberhardstraße einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 25-jährigen Smart-Fahrers. Es kam zum Unfall, bei dem sich der Smart-Fahrer leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Kernen/Stetten: In Werkstatt eingestiegen

Am Samstag, zwischen 00:30 Uhr und 10:40 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einer Werkstatt im Schloßberg. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Fellbach bittet um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 bei der Polizei zu melden.

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