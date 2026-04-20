Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Dieseldiebstahl und Einbruch in Turnhalle

Aalen (ots)

Satteldorf: Dieseldiebstahl

Ein Dieb entwendete zwischen Freitag 18:40 Uhr und Samstag 03:15 Uhr etwa 500 Liter Dieseltreibstoff aus einem geparkten Lkw auf dem Parkplatz Bronnholzheim in Fahrtrichtung Nürnberg. Die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07904 94260 um Zeugenhinweise.

Sulzbach-Laufen: Unfall mit Draisine

Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr waren mehrere Personen mit Draisinen auf den dortigen Bahnschienen unterwegs. Im Rahmen der Fahrt kam es zu einer Kollision zwischen den Draisinen, wodurch eine 29-jährige und eine 23-jährige Frau von den Draisinen stürzten. Die beiden Frauen wurden anschließend von den Draisinen erfasst und leicht verletzt. Beide kamen zur weiteren Behandlung in verschiedene Kliniken.

Oberrot: Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag gegen 14:30 Uhr befuhr eine 75-jährige Skoda-Fahrerin die Rottalstraße in Richtung Kreisverkehr. Im dortigen Kreisverkehr übersah sie einen 67-jährigen Motorradfahrer, welcher bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, hierbei stürzte der Motorradfahrer und wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 23 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Turnhalle

Am Samstagnachmittag gegen 18 Uhr verschafften sich mehrere Personen Zugang zu einer Sporthalle im Großcomburger Weg. Dort beschädigten sie mehrere Türen und eine Scheibe. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Gerabronn: Unfallflucht

Zwischen Mittwoch dem 01.01.2026 und 13.04.2026 beschädigte ein unbekannter Autofahrer den in der Beethovenstraße geparkten BMW eines 25-jährigen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die Kollision wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Sonntag zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr den in der Straße "Oberes Lehen" auf einem Parkplatz geparkten Ford eines 26-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.

Blaufelden: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag gegen 16:15 Uhr befuhr ein 23-jähriger VW-Fahrer die Straße "Schuckhof" von Blaubach kommend in Fahrtrichtung Engelhardshausen und beabsichtigte, die B290 geradeaus zu überqueren. Zeitgleich befuhr eine 55-jährigere Volvo-Fahrerin die B290 von Rot am See kommend in Fahrtrichtung Blaufelden. An der Einmündung zur B290 übersah der VW-Fahrer die von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigte Volvo-Fahrerin und es kam zum Unfall. Die 55-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der VW-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa eineinhalb Promille.

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